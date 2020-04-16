2020-04-16T16:13:59+03:00
Общество

Рекордно низкое давление повлияло на жителей Санкт-Петербурга 16 апреля

Ожидается, что барометр покажет значение ниже, чем 55 лет назад
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Рекордно низкое давление ожидается в Санкт-Петербурге 16 апреляРекордно низкое давление ожидается в Санкт-Петербурге 16 апреляФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Погода в Санкт-Петербурге в очередной раз бьет весенние погодные рекорды. В четверг, 16 апреля 2020 года, ожидается рекордно низкое давление за последние 55 лет. Апрель в Северной столице в целом выдался с подобными рекордами. Увы, многие метеозависимые жители города совсем не рады им.

- Ожидается, что барометр покажет 739 миллиметров ртутного столба. Это 3-й рекорд за неделю, на 7 миллиметров ниже, чем было вчера, - говорится в сообщении сервиса «Яндекс».

То, что давление существенно ниже нормы, подтвердил и ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Также он отметил, что погоду в Санкт-Петербурге все еще формирует тыловая часть малоподвижного циклона, зависшего над северной половиной Европейской России. Из-за этого в городе порой осадки в виде дождя и мокрого снега.

Такая прохладная и снежная погода продлится еще всю оставшуюся неделю. С пятницы до воскресенья, 17-19 апреля, в Петербурге будет около плюс 5 градусов, облачная погода с периодическими осадками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы попали под суд, отказавшись пройти обследование на коронавирус
На месте битвы Александра Невского со шведами в Усть-Ижоре поставили незаконный причал для катеров
Зарплата курьеров выросла до 140 тысяч рублей во время самоизоляции в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет отметит 90-летний юбилей
Хоккеисты СКА помогли детям с онкологией и интернату для пожилых
Суд не стал штрафовать петербуржца, выпивавшего в парке во время самоизоляции
Суд снизил штраф баскетболистам из Пушкина, которых поймали на спортплощадке
Рекордно низкое давление повлияло на жителей Санкт-Петербурга 16 апреля
Единая справочная горячая линия по коронавирусу заработала в Санкт-Петербурге
Пьяный повар из Гатчины залез на крышу музея в Петербурге
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года: На улице очень много людей
На Парнасе загадочно погибла эксперт по гипнозу и клинической психологии
ФАС вмешался в формировании цен на продажу билетов на автовокзале на Обводном канале
Больных коронавирусом будут изолировать в пансионатах и гостиницах в Санкт-Петербурге
Самозанятые получили выплаты в Ленинградской области
Первая тестовая «городская электричка» прошла от Парголово до Красного Села