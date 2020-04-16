Рекордно низкое давление повлияло на жителей Санкт-Петербурга 16 апреля

16 Апр 2020 2020-04-16T16:13:59+03:00

Ожидается, что барометр покажет значение ниже, чем 55 лет назад

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Погода в Санкт-Петербурге в очередной раз бьет весенние погодные рекорды. В четверг, 16 апреля 2020 года, ожидается рекордно низкое давление за последние 55 лет. Апрель в Северной столице в целом выдался с подобными рекордами. Увы, многие метеозависимые жители города совсем не рады им.

- Ожидается, что барометр покажет 739 миллиметров ртутного столба. Это 3-й рекорд за неделю, на 7 миллиметров ниже, чем было вчера, - говорится в сообщении сервиса «Яндекс».

То, что давление существенно ниже нормы, подтвердил и ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Также он отметил, что погоду в Санкт-Петербурге все еще формирует тыловая часть малоподвижного циклона, зависшего над северной половиной Европейской России. Из-за этого в городе порой осадки в виде дождя и мокрого снега.

Такая прохладная и снежная погода продлится еще всю оставшуюся неделю. С пятницы до воскресенья, 17-19 апреля, в Петербурге будет около плюс 5 градусов, облачная погода с периодическими осадками.

ИСТОЧНИК KP.RU