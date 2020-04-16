Суд снизил штраф баскетболистам из Пушкина, которых поймали на спортплощадке

16 Апр 2020 2020-04-16T16:25:50+03:00

За игру на спортплощадке двух баскетболистов оштрафовали на 2 тысячи, каждого. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел два материала о нарушении режима карантина в отношении баскетболистов, пойманный полицией при игре на уличной спортплощадке. Изначально парням грозило от 15 до 40 тысяч рублей, но судья изменил им административную статью, чем снизил сумму наказания.

- В протоколах об административных правонарушениях, составленных участковым и инспектором по делам несовершеннолетних сказано, что 12 апреля на двух разных спортплощадках были замечены двое спортсменов, чем оба нарушили законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Однако судья посчитал, что материалы оформлены неверно, и переквалифицировал действия спортсменов с неисполнения требований санитарного законодательства (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ), по которому наказывают тех, кто сбегает из-под карантина на ч.1 ст.20.1.6 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), что сразу понизило уровень штрафов.

Если по первой статье парням (или родителям) грозило от 15 до 40 тысяч рублей, то по второй – от 1 до 30 тысяч. В итоге каждому «выписали» по две тысячи рублей.

Напомним, что 11 апреля в Пушкине был пойман другой молодой баскетболист. Его родителям также грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU