Суд не стал штрафовать петербуржца, выпивавшего в парке во время самоизоляции

16 Апр 2020 2020-04-16T16:35:11+03:00

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В Санкт-Петербурге на обсуждении Смольнинского суда оказался местный житель, который нарушил правила режима самоизоляции, введенные для борьбы с коронавирусом. Сотрудники полиции застали его 14 апреля в парке «Прудки», да еще и не одного.

- В протоколе указано, что 14 апреля в 17:00 гражданин находился в парке «Прудки», недалеко от дома 8 по Греческому проспекту, чем нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в невыполнении противоэпидемиологических мероприятий в условиях введенных запретов и ограничений в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Сам же мужчина согласился с тем, что нарушил режим, а также искренне пояснил: «Я был в парке с другом, немного пригубил алкоголя». На первый раз суд назначил наказание в виде предупреждения.

Напомним, что в соответствии с распоряжением города, вплоть до 30 апреля в Санкт-Петербурге запрещено посещать парки, лесопарки, скверы, детские и спортивные площадки. За это может грозить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU