2020-04-16T16:51:22+03:00
Общество

Хоккеисты СКА помогли детям с онкологией и интернату для пожилых

В первую организацию перечислили деньги, а во вторую отправили большую посылку с необходимым
Петр КИБЕР
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Хоккеисты СКА помогли центру для детей с онкологией "Умка". Фото: vk.com/umkadetispbХоккеисты СКА помогли центру для детей с онкологией "Умка". Фото: vk.com/umkadetispb
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Коронавирус, накрывший всю планету, принес с собой жесткие, но необходимые карантинные меры, которые непросто даются всем. И в это время особенно важно помогать тем, кто и в обычное время нуждается в поддержке. Так, игроки хоккейного СКА помогли двум городским социальным учреждениям: Благотворительной организации помощи детям с онкологией «Умка» и Психоневрологическому интернату для инвалидов №7.

- В «Умку» хоккеисты перечислили финансовые средства, а в интернат отправили учебные пособия и развивающие материалы. В связи с пандемией коронавируса оба учреждения оказались в сложной ситуации, - сообщает пресс-служба СКА.

В «Умке» отмечают, что из-за коронавируса их маленьким подопечным, которым и так тяжело из-за курсов химиотерапии, запрещено покидать палату и ходить в игровую комнату. Поэтому детям очень нужны игры, развивающие игрушки, канцелярия для творчества, наборы для рукоделия, пазлы и картины по номерам. А персоналу хосписа и другим работникам остро не хватает масок, перчаток, антисептиков и прочего.

В дефиците оказалась и донорская кровь, необходимая малышам.

Узнать, как помочь «Умке», можно на странице организации ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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