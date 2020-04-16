16 Апр 2020 2020-04-16T17:18:26+03:00

«Корабелка» - единственный вуз в России, готовящий специалистов широкого круга по проектированию и постройке судов всех классов

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26 апреля Санкт-Петербургский государственный морской технический университет отметит 90-летний юбилей. Знаменитая «Корабелка», созданная в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет отметит 90-летний юбилей, на сегодняшний день является единственным вузом в России, где осуществляется подготовка кадров по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов.

- В связи с этой датой президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу университета за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов, - сообщили в аппарате совета безопасности страны.

Значимость «Корабелки» для судостроительной отрасли нашего государства трудно переоценить. Вуз является лидером в разработке инновационных аддитивных технологий. Университет также готовит специалистов в области экологической безопасности промышленных зон и акваторий, организации и экономики судостроительного производства.

Разработка ученых Института лазерных и сварочных технологий вошла в ТОП-10 российских научно-технических достижений 2019 года. Специалисты университета впервые в мире создали крупногабаритный узел авиационного двигателя с помощью метода послойного наращивания.

Выпускниками университета на протяжении многих десятилетий являются известные ученые, генеральные и главные конструкторы судов различных типов, надводных кораблей и подводных лодок, руководители научно-исследовательских, проектных организаций, предприятий и концернов.

ИСТОЧНИК KP.RU