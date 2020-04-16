На месте битвы Александра Невского со шведами в Усть-Ижоре поставили незаконный причал для катеров

16 Апр 2020 2020-04-16T17:33:40+03:00

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Место исторической битвы на Неве, в честь которого Александр Невский и поучил свое имя, в 2020 году стало местом административного нарушения. Здесь, в поселке Усть-Ижора, местный водно-моторный клуб поставил причал для лодок и катеров.

- Прокурорская проверка вскрыла, что без согласования в акватории реки Ижоры по адресу: п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе у д. 219, расположен понтон для причаливания судов членов общественной организации водно-моторного спорта, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Само место установки понтона примыкает к объекту культурного наследия «Место битвы войск Александра Невского со шведами в 1240 г.», которое Министерством культуры относится к виду «Достопримечательное место». То есть государством охраняется панорама центральной части Усть-Ижоры и исторически сложившийся вид с фарватера Невы у впадения в нее реки Ижоры, а также с долины Невы от церкви Святого Александра Невского.

Естественно, что причал в исторический пейзаж не вписался, поэтому прокуратура внесла предписание командору водно-моторного клуба устранить нарушение федерального закона.

ИСТОЧНИК KP.RU