Петербуржцы попали под суд, отказавшись пройти обследование на коронавирус
В Санкт-Петербурге к производству суда принято дело двух местных жителей, которые отказались проверяться на коронавирус после контакта с возможным зараженным. В четверг, 16 апреля, мировой судья города зарегистрировал два дела об административных правонарушениях режима самоизоляции.
- 20 марта 2020 года двое – мужчина и женщина - отказались от госпитализации, хотя был установлен факт их нахождения в контакте с больным ОРВИ, прибывшим из неблагополучной страны по особо опасной коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Кроме того, они также уклонились от полного комплекса обследований в целях выявления опасного инфекционного заболевания.
На данный момент оба дела рассматриваются судом. Гражданам грозят штрафы.
Напомним, что ранее безработную мать двоих детей оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за поход в магазин. Женщина должна была находиться дома на карантине из-за соседа, у которого заподозрили коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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