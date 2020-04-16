Петербуржцы попали под суд, отказавшись пройти обследование на коронавирус

16 Апр 2020 2020-04-16T17:50:09+03:00

Двое петербуржцев отправились под суд за отказ от обследования после контакта с потенциально зараженным коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге к производству суда принято дело двух местных жителей, которые отказались проверяться на коронавирус после контакта с возможным зараженным. В четверг, 16 апреля, мировой судья города зарегистрировал два дела об административных правонарушениях режима самоизоляции.

- 20 марта 2020 года двое – мужчина и женщина - отказались от госпитализации, хотя был установлен факт их нахождения в контакте с больным ОРВИ, прибывшим из неблагополучной страны по особо опасной коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Кроме того, они также уклонились от полного комплекса обследований в целях выявления опасного инфекционного заболевания.

На данный момент оба дела рассматриваются судом. Гражданам грозят штрафы.

Напомним, что ранее безработную мать двоих детей оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за поход в магазин. Женщина должна была находиться дома на карантине из-за соседа, у которого заподозрили коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU