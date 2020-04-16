Бывшего подполковника полиции в Петербурге обвинили в желании похитить почти 15 млн рублей

16 Апр 2020 2020-04-16T19:38:26+03:00

В Петербурге скоро начнется суд над бывшим подполковником полиции, которого обвинили в покушении на мошенничество. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уголовное дело в отношении мужчины и его соучастника вот-вот направят в суд

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Следователи из ГСУ СК России по Петербургу закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего оперуполномоченного ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Подполковника полиции и его знакомого мужчину 1977 года рождения обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствие полагает, что в феврале-апреле 2019 года приятели вступили в преступный сговор, чтобы ввести в заблуждение местного предпринимателя. Бизнесмена заверили, что ему помогут избежать различных проверок, способных повлечь привлечение к уголовной ответственности. За свою "щедрость" они просили 200 тысяч долларов. Предприниматель долго не думал и обратился за помощью в ФСБ.

Сначала поймали с поличным пособника экс-полицейского в Пулково – бизнесмен как раз передавал ему муляжи крупной суммы. Затем неудавшийся мошенник принял участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, чтобы сдать своего коллегу.

- Он в ночь на 17 мая 2019 года на территории аэропорта Пулково передал своему соучастнику муляж денежных средств на сумму 9 миллионов рублей, а также 15 500 долларов США, который также был задержан сотрудниками ФСБ, - сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Уголовное дело вот-вот направят в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU