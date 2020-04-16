2020-04-16T19:38:26+03:00
Происшествия

Бывшего подполковника полиции в Петербурге обвинили в желании похитить почти 15 млн рублей

Уголовное дело в отношении мужчины и его соучастника вот-вот направят в суд
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге скоро начнется суд над бывшим подполковником полиции, которого обвинили в покушении на мошенничество.В Петербурге скоро начнется суд над бывшим подполковником полиции, которого обвинили в покушении на мошенничество.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Следователи из ГСУ СК России по Петербургу закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего оперуполномоченного ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Подполковника полиции и его знакомого мужчину 1977 года рождения обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствие полагает, что в феврале-апреле 2019 года приятели вступили в преступный сговор, чтобы ввести в заблуждение местного предпринимателя. Бизнесмена заверили, что ему помогут избежать различных проверок, способных повлечь привлечение к уголовной ответственности. За свою "щедрость" они просили 200 тысяч долларов. Предприниматель долго не думал и обратился за помощью в ФСБ.

Сначала поймали с поличным пособника экс-полицейского в Пулково – бизнесмен как раз передавал ему муляжи крупной суммы. Затем неудавшийся мошенник принял участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, чтобы сдать своего коллегу.

- Он в ночь на 17 мая 2019 года на территории аэропорта Пулково передал своему соучастнику муляж денежных средств на сумму 9 миллионов рублей, а также 15 500 долларов США, который также был задержан сотрудниками ФСБ, - сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Уголовное дело вот-вот направят в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бобра-трудоголика заметили на реке Смоленке
Бывшего подполковника полиции в Петербурге обвинили в желании похитить почти 15 млн рублей
На скрытую камеру в женском туалете наткнулись сотрудницы Октябрьской железной дороги в Ленобласти
В Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга обнаружили коронавирус
Петербуржцы попали под суд, отказавшись пройти обследование на коронавирус
На месте битвы Александра Невского со шведами в Усть-Ижоре поставили незаконный причал для катеров
Зарплата курьеров выросла до 140 тысяч рублей во время самоизоляции в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет отметит 90-летний юбилей
Хоккеисты СКА помогли детям с онкологией и интернату для пожилых
Суд не стал штрафовать петербуржца, выпивавшего в парке во время самоизоляции
Суд снизил штраф баскетболистам из Пушкина, которых поймали на спортплощадке
Рекордно низкое давление повлияло на жителей Санкт-Петербурга 16 апреля
Единая справочная горячая линия по коронавирусу заработала в Санкт-Петербурге
Пьяный повар из Гатчины залез на крышу музея в Петербурге
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 16 апреля 2020 года: На улице очень много людей
На Парнасе загадочно погибла эксперт по гипнозу и клинической психологии
ФАС вмешался в формировании цен на продажу билетов на автовокзале на Обводном канале
Больных коронавирусом будут изолировать в пансионатах и гостиницах в Санкт-Петербурге
Самозанятые получили выплаты в Ленинградской области
Первая тестовая «городская электричка» прошла от Парголово до Красного Села