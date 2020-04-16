2020-04-16T20:57:39+03:00
Общество

Количество незаконных торговых точек возле метро серьезно выросло в Петербурге

Сотрудники Смольного уже попрощались с уличными торговцами сразу в 7 районах города
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге начались рейды по точкам незаконной торговли на улицах. Фото: пресс-служба ККИ ПетербургаВ Петербурге начались рейды по точкам незаконной торговли на улицах. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
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С наступлением весны в Петербурге серьезно выросло количество точек незаконной уличной торговли. В основном, на продавцов овощей, фруктов и рыбки можно наткнуться возле метро. В Смольном пристально следят за ситуацией и отмечают, что жалобы на нелегальных уличных торговцев не прекращаются. Горожане сетуют на отсутствие масок и перчаток у продавцов и то, что возле их палаток или столов постоянно наблюдается скопление людей.

В связи с этим комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга возобновил массовые рейды. Незаконных торговцев поймали с поличным сразу в 7 районах: Центральном, Невском, Приморском, Калининском, Московском, Кировском и Фрунзенском.

В основном, нелегальные продавцы торгуют овощами, фруктами и рыбой. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

В основном, нелегальные продавцы торгуют овощами, фруктами и рыбой. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

- Освобождено 15 земельных участков от нелегальных объектов уличной торговли. В результате мероприятий изъято 12 столов по реализации плодоовощной и рыбной продукции, два автоприцепа и автолавка. Также составлено 9 протоколов об административных правонарушениях, - рассказывают в пресс-службе ККИ.

Всем продавцам и покупателям выдали памятки, где написано о мерах защиты для того, чтобы не допустить распространение коронавируса. Добавим, что после поручения властей сотрудники ККИ приостановили обследование земельных участков, арендуемых предпринимателями. Но среди бизнесменов вполне могут быть нарушители, поэтому проверки вскоре возобновят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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