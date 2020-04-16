В ЗакСе Петербурга прокомментировали решение Владимира Путина о переносе даты парада Победы

16 Апр 2020 2020-04-16T20:55:30+03:00

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В Законодательном Собрании Петербурга прокомментировали решение президента России перенести дату парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на неопределенный срок до конца 2020 года. По словам председателя парламента Вячеслава Макарова, в тяжелое время пандемии коронавируса ни в коем случае нельзя рисковать жизнью и здоровьем ветеранов, которые в первую очередь входят в группу риска по заражению опасной инфекцией.

- Считаю решение о переносе абсолютно оправданным и единственно верным. Уверен, это никак не повлияет на тот душевный трепет, с которым мы вместе встретим утро 9 мая. День Победы – в сердце каждого из нас. Потому, что память отменить нельзя. Великий день мы отметим дома, еще раз низко поклонившись поколению победителей. В этот день мы как никогда будем едины духовно, потому что нет в нашей стране ни одной семьи, которой бы не коснулась война, - отметил глава ЗакСа.

Как считает Вячеслав Макаров, новой датой парада может стать 24 июня – день, когда в 1945 году на Красной площади состоялось историческое шествие, ознаменовавшее победу советских солдат над фашистской Германией в ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU