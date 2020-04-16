2020-04-16T21:25:50+03:00
Происшествия

555 заведений, нарушивших карантинный режим, выявили в Петербурге

Среди провинившихся есть ломбарды, рюмочные, салоны красоты и даже кальянные, которые рискнули работать, несмотря на запрет властей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге нашли 555 заведений, нарушивших карантинный режим.В Петербурге нашли 555 заведений, нарушивших карантинный режим.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге, по данным на 16 апреля, выявили уже 555 заведений, которые рискнули работать, несмотря на запрет властей из-за угрозы распространения коронавируса. Всего с 28 марта по текущий день районные администрации, полицейские и сотрудники Роспотребнадзора проверили почти 30 тысяч объектов.

- В числе нарушителей есть магазины, которые не торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, а также предприятия общественного питания, салоны красоты, рюмочные, ломбарды, станции технического обслуживания автотранспорта, компьютерные клубы и кальянные, - отмечают в Смольном.

Обычно заведения после разъяснительной беседы закрывают свои двери. Но находятся и те, кому тщетно что-либо объяснять. Им выдают уведомления о необходимости прекратить незаконную деятельность. Помимо этого на некоторых владельцев заведений составляют протоколы об административном правонарушении.

Добавим, что суды уже не раз наказывали нарушителей приостановлением деятельности на месяц или два.

ИСТОЧНИК KP.RU

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