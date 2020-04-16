Петербуржцев попросили праздновать Пасху дома в кругу близких

16 Апр 2020 2020-04-16T22:22:20+03:00

Губернатор отметил, что пасхальные службы можно будет посмотреть по телевизору или в интернете [видео]

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Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан не выходить лишний раз из дома во время Пасхи, тем более что храмы закрыты для прихожан с 14 по 19 апреля. Жителей Северной столицы просят встретить светлый праздник в кругу близких.

- В Петербурге ситуация, к сожалению, ухудшается. Ежедневно растет число заболевших. Накануне светлого праздника Церковь призывает принять на себя обязательство строго исполнять все предписания, которые исходят от санитарных властей в России. Только так мы можем прервать цепочку передачи коронавируса. Мы не должны омрачить Пасху вспышкой болезни. Поздравляю каждого и желаю всем терпения, душевных сил, веры в лучшее! И, конечно же, здоровья! – обратился губернатор к петербуржцам.

Православным горожанам предложили хорошую альтернативу – посетить богослужения дистанционно, посмотрев онлайн-трансляции из Казанского собора по телевизору или в интернете.

Обращение Александра Беглова к петербуржцам с просьбой встретить Пасху в кругу близких, не выходя из дома.Видео: vk.com/a_beglov

ИСТОЧНИК KP.RU