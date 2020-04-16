Замах топором на полицейского обернулся уголовным делом для жителя Ленобласти
В Ленобласти возбудили уголовное дело на жителя города Любань Тосненского района по статье за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Все случилось 12 апреля в вечернее время. 49-летний мужчина буянил в своей хозпостройке, что испугало его мирных соседей. На место вызвали участкового. Но его встретили, мягко говоря, недружелюбно.
- Подозреваемый, держа в руках топор, совершил действия, угрожающие применением насилия по отношению к полицейскому. Его действия были пресечены, мужчину обезоружили. В ближайшее время ему предъявят обвинение, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.
В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти добавляют, что полицейский применил приемы самообороны, когда обезоруживал злоумышленника. Однако буйный гражданин смог разорвать форменную одежду участкового. Помощь врачей в итоге никому не понадобилась. Сейчас соседу-скандалисту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU