Замах топором на полицейского обернулся уголовным делом для жителя Ленобласти

16 Апр 2020 2020-04-16T22:48:23+03:00

Буйный мужчина не только мешал соседям, но и угрожал участковому полиции

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В Ленобласти возбудили уголовное дело на жителя города Любань Тосненского района по статье за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Все случилось 12 апреля в вечернее время. 49-летний мужчина буянил в своей хозпостройке, что испугало его мирных соседей. На место вызвали участкового. Но его встретили, мягко говоря, недружелюбно.

- Подозреваемый, держа в руках топор, совершил действия, угрожающие применением насилия по отношению к полицейскому. Его действия были пресечены, мужчину обезоружили. В ближайшее время ему предъявят обвинение, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти добавляют, что полицейский применил приемы самообороны, когда обезоруживал злоумышленника. Однако буйный гражданин смог разорвать форменную одежду участкового. Помощь врачей в итоге никому не понадобилась. Сейчас соседу-скандалисту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU