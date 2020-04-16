2020-04-16T23:27:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре города закроют из-за коронавируса в Карелии

Въезд в Кондопогу, Костомукшу, Питкяранту и Сегежу ограничат с помощью КПП
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Карелии ограничат въезд сразу в четыре города из-за угрозы распространения коронавируса.В Карелии ограничат въезд сразу в четыре города из-за угрозы распространения коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С 19 апреля в Карелии собираются постепенно изолировать четыре города с крупными производствами. В список попали Кондопога, Костомукша, Питкяранта и Сегежа. Соответствующий документ о новых ограничительных мерах опубликуют в пятницу 17 апреля. Уже сейчас известно, что на въезде в города поставят контрольно-пропускные пункты (КПП) для проверки документов всех приезжих.

- Без остановок будут пропускать только спецтранпспорт: автомобили скорой помощи, полиции и спасателей МЧС. Не стоит переживать и тем, кто едет по работе с документами, подтверждающими это. Остальным, кто не по работе, на КПП измерят температуру и проверят паспорт с пропиской, - сообщили в пресс-службе губернатора Карелии Артура Парфенчикова.

Въезд в Костомукшу ограничат с 19 апреля, Питкяранту – с 20 апреля, в Кондопогу и Сегежу – с 21 апреля. До отмены режима повышенной готовности эти города будут закрыты.

Добавим, что в Карелии коронавирус выявили у 9 пациентов. 1837 человек находятся на самокарантине, а 12 – в обсервации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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