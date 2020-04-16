Спасители новорожденного тюлененка, искусанного собаками, рассказали о состоянии малыша

16 Апр 2020 2020-04-16T23:54:40+03:00

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В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали о состоянии тюлененка, которого нашли окровавленным в Усть-Луге. Оказалось, новорожденную самку тюленя искусали собаки. Чудом ее нашли очевидцы в темное время суток на берегу. Сейчас состояние малышки удалось стабилизировать. Увы, она потеряла много крови, так что лечение может затянуться.

Малышка потеряла много крови, но ее вовремя спасли. Фото: vk.com/sealrescue

- Единственное, из неприятного, после встречи с собаками она стала очень злым и недоверчивым зверем. Сегодня она – самый опасный для наших рук питомец Центра, - рассказывают зоозащитники.

Балтийский "малышариум" уже дружен и учится плавать. Фото: vk.com/sealrescue

Также в Центре изучения морских млекопитающих наконец-то рассказали о процессе сближения многочисленных пациентов, коих уже 26. Балтийский «малышариум» вполне дружен и уже вовсю учится плавать. Многие нерпы спокойно ужились друг с другом. В отдельных боксах оставили разве что новорожденных, которых пока могут не принять в компанию взрослых. Слабых особей кормят 6 раз в день, а взрослых и более сильных - по 4.

ИСТОЧНИК KP.RU