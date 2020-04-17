В реанимацию Боткинской больницы госпитализировали трех врачей с коронавирусом
Главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал о том, что медучреждение сейчас больше ориентируется на пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. Медикам инфекционки стало легче после того, как больных опасной инфекцией стали класть и в другие больницы.
- Работаем в режиме 24/7. Мы, скажем так, заточены на пациентов с коронавирусной инфекцией и гемодиализом, все беременные женщины с коронавирусом поступают тоже к нам. И медицинских работников из различных больниц города мы тоже достаточно много принимаем. К сожалению, и в реанимации у нас на сегодняшний день есть три врача, - сообщил Денис Гусев в телевизионной программе «Петербург против коронавируса».
По словам главврача, каждый день в инфекционке одного-двух человек подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.
Напомним, с 15 апреля в Петербурге сняли карантин сразу с трех больниц: Введенской, Александровской и Святого Георгия. Теперь туда будут направлять больных коронавирусом из переполненной Покровской больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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