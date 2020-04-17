В реанимацию Боткинской больницы госпитализировали трех врачей с коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T01:26:53+03:00

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Главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал о том, что медучреждение сейчас больше ориентируется на пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. Медикам инфекционки стало легче после того, как больных опасной инфекцией стали класть и в другие больницы.

- Работаем в режиме 24/7. Мы, скажем так, заточены на пациентов с коронавирусной инфекцией и гемодиализом, все беременные женщины с коронавирусом поступают тоже к нам. И медицинских работников из различных больниц города мы тоже достаточно много принимаем. К сожалению, и в реанимации у нас на сегодняшний день есть три врача, - сообщил Денис Гусев в телевизионной программе «Петербург против коронавируса».

По словам главврача, каждый день в инфекционке одного-двух человек подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, с 15 апреля в Петербурге сняли карантин сразу с трех больниц: Введенской, Александровской и Святого Георгия. Теперь туда будут направлять больных коронавирусом из переполненной Покровской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU