2020-04-17T01:57:57+03:00
Происшествия

Бастрыкин взял под контроль дело о массовом заражении мигрантов в хостеле в Ленобласти

Глава СК России поручил доложить о первоначальных результатах расследования резонансного уголовного дела
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о первоначальных результатах расследования уголовного дела о массовом заражении мигрантов в хостеле в Ленобласти. Фото: Всеволожская ветклиникаГлава СКР Бастрыкин поручил доложить о первоначальных результатах расследования уголовного дела о массовом заражении мигрантов в хостеле в Ленобласти. Фото: Всеволожская ветклиника
Изменить размер текста:

Глава Следственного комитета России взял под личный контроль дело о массовом заражении мигрантов в незаконном хостеле в Ленобласти. Напомним, там заболели коронавирусом сразу 123 гастарбайтера. Их уже изолировали в мобильном госпитале. По факту заражения возбуждено уголовное дело. Неудивительно, что им заинтересовался Александр Бастрыкин.

- Председатель Следственного комитета РФ поручил доложить о первоначальных результатах расследования уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание иностранных граждан в одном из жилых домов в деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области, - сообщают в пресс-службе СК РФ.

Напомним, «Комсомолка» выяснила, что мигранты, заболевшие коронавирусом, работали в «Мега-Дыбенко», где строили магазин IKEA. Всю необходимую дезинфекцию там уже провели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бастрыкин взял под контроль дело о массовом заражении мигрантов в хостеле в Ленобласти
В реанимацию Боткинской больницы госпитализировали трех врачей с коронавирусом
Приставы заинтересовались долгом Михаила Боярского по штрафу за неправильную парковку в Петербурге
Спасители новорожденного тюлененка, искусанного собаками, рассказали о состоянии малыша
Четыре города закроют из-за коронавируса в Карелии
Замах топором на полицейского обернулся уголовным делом для жителя Ленобласти
Петербуржцев попросили праздновать Пасху дома в кругу близких
Из-за коронавируса на карантин закрыли роддом №17 в Петербурге
555 заведений, нарушивших карантинный режим, выявили в Петербурге
В ЗакСе Петербурга прокомментировали решение Владимира Путина о переносе даты парада Победы
Количество незаконных торговых точек возле метро серьезно выросло в Петербурге