Бастрыкин взял под контроль дело о массовом заражении мигрантов в хостеле в Ленобласти

17 Апр 2020 2020-04-17T01:57:57+03:00

Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о первоначальных результатах расследования уголовного дела о массовом заражении мигрантов в хостеле в Ленобласти. Фото: Всеволожская ветклиника

Изменить размер текста: A A

Глава Следственного комитета России взял под личный контроль дело о массовом заражении мигрантов в незаконном хостеле в Ленобласти. Напомним, там заболели коронавирусом сразу 123 гастарбайтера. Их уже изолировали в мобильном госпитале. По факту заражения возбуждено уголовное дело. Неудивительно, что им заинтересовался Александр Бастрыкин.

- Председатель Следственного комитета РФ поручил доложить о первоначальных результатах расследования уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание иностранных граждан в одном из жилых домов в деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области, - сообщают в пресс-службе СК РФ.

Напомним, «Комсомолка» выяснила, что мигранты, заболевшие коронавирусом, работали в «Мега-Дыбенко», где строили магазин IKEA. Всю необходимую дезинфекцию там уже провели.

ИСТОЧНИК KP.RU