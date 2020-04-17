2020-04-17T07:55:38+03:00
Общество

Прогноз погоды на пятницу, 17 апреля в Санкт-Петербурге: облачно и до +6 градусов

Осадков горожанам почти не обещают
Петр КИБЕР
Поделиться:
17 апреля в Петербурге будет облачно и не слишком тепло.17 апреля в Петербурге будет облачно и не слишком тепло.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

На календаре 17 апреля, пятница. И в последний рабочий день недели синоптики обещают петербуржцам обычную, но немного прохладную весеннюю погоду. Согласно их прогнозу, в Северной столице будет облачно и почти без осадков.

- Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Утром без осадков, днем возможен небольшой снег и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура утром около +2 градусов, днем от +4 до +6. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

В Ленинградской области синоптики прогнозируют от 2 до 7 градусов тепла, гололед на трассах в утренние и ночные часы, а также в большинстве районов умеренный снег, мокрый снег и снег с дождем.

Обстановка на дорогах может быть непростой, поэтому водителям стоит снизить скорость, держать дистанцию и быть особенно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роддом № 16 открылся после карантина в Санкт-Петербурге
Новые зараженные коронавирусом в Ленинградской области 17 апреля 2020 года: Еще 24 человека заболели
Для борьбы с коронавирусом Боткинской больнице дадут 177 миллионов рублей
Жительница Шушар устроила шопинг с найденной банковской картой пенсионера
Самый известный деревянный дом в Лисьем Носу признали памятником
«Вирусоустойчивые» рыбаки вышли ночью на набережную Невы ловить корюшку
На трассе Молодежное - Верхнее Черкасово в лобовом ДТП с фурой погиб водитель пикапа
В Ленобласти скоропостижно умер глава Рождественского сельского поселения
Прогноз погоды на пятницу, 17 апреля в Санкт-Петербурге: облачно и до +6 градусов
Бастрыкин взял под контроль дело о массовом заражении мигрантов в хостеле в Ленобласти
В реанимацию Боткинской больницы госпитализировали трех врачей с коронавирусом
Приставы заинтересовались долгом Михаила Боярского по штрафу за неправильную парковку в Петербурге
Спасители новорожденного тюлененка, искусанного собаками, рассказали о состоянии малыша
Четыре города закроют из-за коронавируса в Карелии
Замах топором на полицейского обернулся уголовным делом для жителя Ленобласти
Петербуржцев попросили праздновать Пасху дома в кругу близких
Из-за коронавируса на карантин закрыли роддом №17 в Петербурге
555 заведений, нарушивших карантинный режим, выявили в Петербурге
В ЗакСе Петербурга прокомментировали решение Владимира Путина о переносе даты парада Победы
Количество незаконных торговых точек возле метро серьезно выросло в Петербурге