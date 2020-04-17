Прогноз погоды на пятницу, 17 апреля в Санкт-Петербурге: облачно и до +6 градусов

17 Апр 2020 2020-04-17T07:55:38+03:00

17 апреля в Петербурге будет облачно и не слишком тепло. Фото: Артем КИЛЬКИН

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На календаре 17 апреля, пятница. И в последний рабочий день недели синоптики обещают петербуржцам обычную, но немного прохладную весеннюю погоду. Согласно их прогнозу, в Северной столице будет облачно и почти без осадков.

- Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Утром без осадков, днем возможен небольшой снег и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура утром около +2 градусов, днем от +4 до +6. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

В Ленинградской области синоптики прогнозируют от 2 до 7 градусов тепла, гололед на трассах в утренние и ночные часы, а также в большинстве районов умеренный снег, мокрый снег и снег с дождем.

Обстановка на дорогах может быть непростой, поэтому водителям стоит снизить скорость, держать дистанцию и быть особенно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU