В Ленобласти скоропостижно умер глава Рождественского сельского поселения
В Гатчинском районе Ленинградской области умер глава Рождественского сельского поселения. Скоропостижно скончавшемуся Сергею Букашкину было 58 лет. По предварительным данным, причиной трагедии стали проблемы со здоровьем.
- 15 апреля на 59-м году скоропостижно скончался глава администрации муниципального образование «Рождественское сельское поселение Гатчинского района Ленинградской области», - сообщается на странице ВКонтакте администрации поселения.
В приведенном некрологе отмечается, что Сергей Букашкин родился в Гатчинском районе – в деревне Даймище – и всю свою жизнь посвятил родной земле.
После окончания Ленинградского сельскохозяйственного института он пришел работать на птицефабрику «Заводская». Был зоотехником, дорос до бригадира. Со временем, за заслуги, был избран председателем исполкома Рождественского сельского совета народных депутатов, а позднее стал и главой администрации сельского поселения.
Причины смерти чиновника не называются, однако известно, что не так давно Сергей Букашкин перенес тяжелую операцию.
ИСТОЧНИК KP.RU