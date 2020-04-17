На трассе Молодежное - Верхнее Черкасово в лобовом ДТП с фурой погиб водитель пикапа

17 Апр 2020 2020-04-17T08:49:06+03:00

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Смертельное ДТП случилось вечером в минувший четверг на 18-м километре автодороги Молодежное - Верхнее Черкасово в Выборгском районе Ленинградской области. Здесь пикап вылетел под встречный грузовик.

- По предварительной информации 16 апреля около 22:15, водитель (неустановленный мужчина), управляя а/м Mazda BT-50, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым а/м Scania (водитель - м., 1975 г.р.), - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Удар был сильным, в результате ДТП водитель пикапа Mazda погиб на месте аварии. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть мужчины.

Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка, инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия и его виновника.

ИСТОЧНИК KP.RU