2020-04-17T09:03:28+03:00
Общество

«Вирусоустойчивые» рыбаки вышли ночью на набережную Невы ловить корюшку

Дистанцию в полтора метра мужчины старались держать
Петр КИБЕР
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Рыбаки вышли ловить корюшку на набережную Невы. Фото: vk.com/sosedi_kvartala / Павел СеменухаРыбаки вышли ловить корюшку на набережную Невы. Фото: vk.com/sosedi_kvartala / Павел Семенуха
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Коронавирус коронавирусом, а корюшка сама себя не поймает. Несмотря на все рекомендации и запреты, любители рыбной ловли все равно выходят на набережные Невы, чтобы поймать серебристую рыбку с запахом свежих огурцов. Целый рад «вирусоустойчивых» рыбаков был замечен минувшей ночью на Арсенальной набережной.

- Корюшка идет, рыбакам не до самоизоляции. Молодцы. Пока всех, как домашних животных, не чипировали, можно и половить, - пишет в паблике ВКонтакте «Соседи СПЧ/Приморский район» житель Петербурга Павел.

Впрочем, в защиту рыбаков надо сказать, что выход из дома запрещен только людям старше 65 лет и больным, а всем остальным режим самоизоляции лишь строго (и справедливо) рекомендован. Поэтому, формально, наказывать их не за что.

Да и дистанцию в полтора метра рыбаки, судя по всему, старались соблюдать. Но, наверняка, не из санитарных правил, а чтобы не мешать друг другу, цепляясь «пауками».

А «Комсомолка» напоминает петербуржцам, что для вашего и нашего здоровья необходимо потерпеть и соблюдать самоизоляцию, не выходя лишний раз на улицу. Чем быстрее пандемия пройдет, тем быстрее снимут ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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