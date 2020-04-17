Самый известный деревянный дом в Лисьем Носу признали памятником

17 Апр 2020 2020-04-17T09:20:09+03:00

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Один из самых известных деревянных домов Лисьего Носа стал памятником. Распоряжение о включении здания в перечень выявленных объектов, имеющих историческую ценность, подписал глава Комитета по охране и использованию памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

- Здание являет собой яркий пример дореволюционной дачной застройки поселка Владимировка (ныне Лисий Нос). Представляет интерес объемно-пространственное решение здания и его декоративное оформление. Высокая степень сохранности подтверждается исторической иконографией (фотография 1912-1913 гг.), - сообщает пресс-служба Комитета.

Саму деревянную дачу постройки начала 1900-х годов, стоящую на Приморском шоссе (дом 62) сейчас расселили. Здание находится не в лучшем состоянии и выставлено на торги. Новых статус означает, что будущему собственнику не дадут просто снести постройку, а обяжут привести в порядок.

Отметим, что двухэтажное строение, без подвала, с верандой, пристройкой и мезонином видел любой, кто проезжал по Приморскому шоссе в сторону Сестрорецка. Деревянный дом в стиле «северный модерн» стоит у самой трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU