2020-04-17T09:20:09+03:00
Общество

Самый известный деревянный дом в Лисьем Носу признали памятником

Соответствующее распоряжение подписал глава КГИОП Сергей Макаров
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Деревянный дом на Приморском шоссе, 62 признали памятником. Фото: КГИОПДеревянный дом на Приморском шоссе, 62 признали памятником. Фото: КГИОП
Изменить размер текста:

Один из самых известных деревянных домов Лисьего Носа стал памятником. Распоряжение о включении здания в перечень выявленных объектов, имеющих историческую ценность, подписал глава Комитета по охране и использованию памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

- Здание являет собой яркий пример дореволюционной дачной застройки поселка Владимировка (ныне Лисий Нос). Представляет интерес объемно-пространственное решение здания и его декоративное оформление. Высокая степень сохранности подтверждается исторической иконографией (фотография 1912-1913 гг.), - сообщает пресс-служба Комитета.

Саму деревянную дачу постройки начала 1900-х годов, стоящую на Приморском шоссе (дом 62) сейчас расселили. Здание находится не в лучшем состоянии и выставлено на торги. Новых статус означает, что будущему собственнику не дадут просто снести постройку, а обяжут привести в порядок.

Отметим, что двухэтажное строение, без подвала, с верандой, пристройкой и мезонином видел любой, кто проезжал по Приморскому шоссе в сторону Сестрорецка. Деревянный дом в стиле «северный модерн» стоит у самой трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роддом № 16 открылся после карантина в Санкт-Петербурге
Новые зараженные коронавирусом в Ленинградской области 17 апреля 2020 года: Еще 24 человека заболели
Для борьбы с коронавирусом Боткинской больнице дадут 177 миллионов рублей
Жительница Шушар устроила шопинг с найденной банковской картой пенсионера
Самый известный деревянный дом в Лисьем Носу признали памятником
«Вирусоустойчивые» рыбаки вышли ночью на набережную Невы ловить корюшку
На трассе Молодежное - Верхнее Черкасово в лобовом ДТП с фурой погиб водитель пикапа
В Ленобласти скоропостижно умер глава Рождественского сельского поселения
Прогноз погоды на пятницу, 17 апреля в Санкт-Петербурге: облачно и до +6 градусов
Бастрыкин взял под контроль дело о массовом заражении мигрантов в хостеле в Ленобласти
В реанимацию Боткинской больницы госпитализировали трех врачей с коронавирусом
Приставы заинтересовались долгом Михаила Боярского по штрафу за неправильную парковку в Петербурге
Спасители новорожденного тюлененка, искусанного собаками, рассказали о состоянии малыша
Четыре города закроют из-за коронавируса в Карелии
Замах топором на полицейского обернулся уголовным делом для жителя Ленобласти
Петербуржцев попросили праздновать Пасху дома в кругу близких
Из-за коронавируса на карантин закрыли роддом №17 в Петербурге
555 заведений, нарушивших карантинный режим, выявили в Петербурге
В ЗакСе Петербурга прокомментировали решение Владимира Путина о переносе даты парада Победы
Количество незаконных торговых точек возле метро серьезно выросло в Петербурге