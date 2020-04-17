Жительница Шушар устроила шопинг с найденной банковской картой пенсионера

17 Апр 2020 2020-04-17T09:40:33+03:00

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За покупки по найденной банковской карте молодая жительница Шушар может получить серьезный тюремный срок. Вместо того, чтобы вернуть карточку владельцу, или отнести ее в полицию, девушка отправилась на шопинг. За чужой счет.

- 9 апреля в полицию Пушкинского района поступило сообщение о хищении с банковской карты 7794 рублей, принадлежащей 79-летнему пенсионеру. 16 апреля была задержана 29-летняя женщина, которая изобличена в том, что нашла оставленную в банкомате карту, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

С найденной карточкой петербурженка пошла по магазинам, расплачиваясь по системе pay-pass без ввода пин-кода, там, где это было возможно. Однако преступление вскрылось.

В полиции на женщину завели дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Ответственность по ней предполагает как штраф (до ста двадцати тысяч рублей) так и исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU