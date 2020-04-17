2020-04-17T10:06:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Для борьбы с коронавирусом Боткинской больнице дадут 177 миллионов рублей

А в общем на поддержку системы здравоохранения Смольный выделяет 293 миллиона
Петр КИБЕР
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Стоимость лечения больных с коронавирусом выросла на сумму от 30 до 100 тысяч рублей.Стоимость лечения больных с коронавирусом выросла на сумму от 30 до 100 тысяч рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о выделении дополнительных средств, которые пойдут на финансирование медицинских организаций города. В общей сумме пакет помощи составит 293 миллиона рублей.

- Увеличено финансирование медицинских организаций системы обязательного медицинского страхования (ОМС) Санкт-Петербурга на 293 млн.руб., в том числе: финансирование скорой медицинской помощи вне медицинской организации - на 89 млн.руб.; финансирование больницы Боткина - на 177 млн.руб., - сообщает пресс-служба Комздрава.

Также чиновники комитета провели перерасчет затрат, которые нужны для лечения пациентов с с внебольничной пневмонией, гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Теперь в тарифы включены и расходы на средства индивидуальной защиты для медиков.

Таким образом, стоимость лечения каждого пациента вырос на 30 тысяч рублей, а больных тяжелой формой коронавируса – на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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