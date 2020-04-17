Для борьбы с коронавирусом Боткинской больнице дадут 177 миллионов рублей
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о выделении дополнительных средств, которые пойдут на финансирование медицинских организаций города. В общей сумме пакет помощи составит 293 миллиона рублей.
- Увеличено финансирование медицинских организаций системы обязательного медицинского страхования (ОМС) Санкт-Петербурга на 293 млн.руб., в том числе: финансирование скорой медицинской помощи вне медицинской организации - на 89 млн.руб.; финансирование больницы Боткина - на 177 млн.руб., - сообщает пресс-служба Комздрава.
Также чиновники комитета провели перерасчет затрат, которые нужны для лечения пациентов с с внебольничной пневмонией, гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Теперь в тарифы включены и расходы на средства индивидуальной защиты для медиков.
Таким образом, стоимость лечения каждого пациента вырос на 30 тысяч рублей, а больных тяжелой формой коронавируса – на 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU