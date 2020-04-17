2020-04-17T10:13:51+03:00
Общество

Новые зараженные коронавирусом в Ленинградской области 17 апреля 2020 года: Еще 24 человека заболели

Зараженные госпитализированы из 16 населенных пунктов региона
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 24 человека заразились коронавирусом в Ленобласти 17 апреля 2020 годаЕще 24 человека заразились коронавирусом в Ленобласти 17 апреля 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В России идет уже третья неделя пандемии. На утро пятницы, 17 апреля 2020 года, коронавирусом заразились в Ленинградской области еще 24 человека. Так, общее число заболевших с начала эпидемии достигло 354 человек.

- Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 24 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, - рассказали в администрации региона.

Так, новых зараженных обнаружили в 16 населенных пунктах: Кудрово, Мурино, Новое Девяткино, Бугры, Гарболово Всеволожский район, Первомайское Выборгский район, Гатчина, Хлоповицы, Вырица Гатчинский район, Новоселье, Горбунки, Вариксолово Ломоносовский район, Луга, Кингисепп, Никольское Тосненский район, Пикалево Бокситогорский район.

Известно, что новых зараженных среди жителей хостела для мигрантов в Новосергиевке не обнаружено. Все постояльцы находятся под наблюдением, 123 из них заражены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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