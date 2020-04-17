2020-04-17T10:47:52+03:00
Коронавирус Covid-19

4-месячный ребенок заболел коронавирусом в Карелии

Заразились четверо членов одной семьи, в том числе 80-летняя бабушка малыша
Петр КИБЕР
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В Карелии шесть новых случаев коронавируса, среди них и 4-месячный ребенок.В Карелии шесть новых случаев коронавируса, среди них и 4-месячный ребенок.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Минздрав Республики Карелия опубликовало новые данные о заболевших коронавирусом. В числе тех, у кого подтверждена инфекция COVID-19, оказались четверо членов одной семьи. Среди них 4-месячный младенец и его 80-летняя бабушка.

- . Еще два случая - это женщина из Петрозаводска (она проходила лечение по поводу внебольничной пневмонии) и женщина из Питкярантского района, она госпитализирована в инфекционное отделение Питкярантской ЦРБ, - сообщает пресс-служба главы Карелии в официальном телеграм-канале.

Таким образом, в республике были подтверждены сразу шесть новых случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 17 апреля в Карелии есть 15 пациентов, у которых зафиксирован диагноз COVID-19.

Напомним, что из-за распространения вируса, власти региона приняли решение «закрыть» четыре города, где есть крупные производства. Въезд будет ограничен в Костомукшу с 19 апреля, Питкяранту – с 20 апреля, в Кондопогу и Сегежу – с 21 апреля. До отмены режима повышенной готовности проезд в эти города будет открыт только для спецтранспорта и по пропускам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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