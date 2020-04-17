Две машины сгорели во дворе Красносельского района Петербурга

17 Апр 2020 2020-04-17T11:05:58+03:00

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В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП. В ночь на пятницу, 17 апреля 2020 года, во дворе дома по Красносельскому шоссе 54/1 в Горелово огонь охватил два автомобиля. Местные жители выбежали на улицу, чтобы спасти свои машины, о чем и рассказали в социальной сети.

- Несколько жильцов пытались потушить огнетушителями, но безрезультатно. Оттащили ближайшие машины. Где-то через 15 минут приехали пожарные, - рассказали очевидцы.

Местные жители предполагают, что пожар произошел не просто так, а в следствии поджога. Внимательные горожане отметили, что сначала они услышали хлопок, после чего в машинах сработала сигнализация. При этом одновременно загорели две машины, и так отмечают очевидцы, даже асфальт вокруг них полыхал.

Спасатели быстро приехали на место и потушили огонь. Официального заключения о причинах возгорания на данный момент нет. После проверки специалисты назовут источник, спровоцировавших пожар.

Две машины сгорели в Санкт-Петербурге ночью 17 апреля .

ИСТОЧНИК KP.RU