За сутки в Петербурге проверили на коронавирус больше 9 тысяч человек

17 Апр 2020 2020-04-17T11:11:15+03:00

На коронавирус за сутки проверили больше 9 тысяч петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти четыре тысячи горожан находятся на карантине

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Оперативный штаб Санкт-Петербурга по ситуации с коронавирусом опубликовал новые данные по числу обследованных за сутки горожан. Так, за минувшие 24 часа, тест на инфекцию COVID-19 сдали 9 413 человек.

- На карантине находится 3948 человек. Из них 55 - в обсерваторе в репинском пансионате «Заря», 790 - на самоизоляции. 3103 человека числятся как «контактные», - сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

На новый короткий номер «122» Единой петербургской информационно-справочной службы по коронавирусу за сутки позвонили 1046 горожан.

А по экстренному общероссийскому номеру «112» обратились 717 человек. В том числе 31 петербуржец сообщил о том, что приехал из заграницы. 71 звонок был перенаправлен в службу скорой помощи, 196 - полицию - 196. Остальные звонили просто спросить.

Также от горожан поступило 406 просьб о помощи волонтерами.

ИСТОЧНИК KP.RU