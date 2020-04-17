За сутки в Петербурге проверили на коронавирус больше 9 тысяч человек
Оперативный штаб Санкт-Петербурга по ситуации с коронавирусом опубликовал новые данные по числу обследованных за сутки горожан. Так, за минувшие 24 часа, тест на инфекцию COVID-19 сдали 9 413 человек.
- На карантине находится 3948 человек. Из них 55 - в обсерваторе в репинском пансионате «Заря», 790 - на самоизоляции. 3103 человека числятся как «контактные», - сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.
На новый короткий номер «122» Единой петербургской информационно-справочной службы по коронавирусу за сутки позвонили 1046 горожан.
А по экстренному общероссийскому номеру «112» обратились 717 человек. В том числе 31 петербуржец сообщил о том, что приехал из заграницы. 71 звонок был перенаправлен в службу скорой помощи, 196 - полицию - 196. Остальные звонили просто спросить.
Также от горожан поступило 406 просьб о помощи волонтерами.
ИСТОЧНИК KP.RU