2020-04-17T11:37:33+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 17 апреля 2020 года составило 22 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 17 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 22 человека вылечились от коронавируса в Санкт-Петербурге 17 апреля 2020 годаЕще 22 человека вылечились от коронавируса в Санкт-Петербурге 17 апреля 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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За сутки в стране обновились данные о новой инфекции. Так, в России выздоровели еще 286 человек. Из них число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 17 апреля 2020 года составило 22 человека. В общей сложности с начала пандемии в Северной столице вылечились уже 192 пациентов.

- Выздоровело 192 человека, в том числе за последние сутки 22 человека, - сообщили в комитете здравоохранения.

При этом число зараженных резко увеличилось. Впервые в Санкт-Петербурге зарегистрировано сразу 424 новых инфицированных за сутки. Напомним, что ранее "КП-Петербург" писала о возможной вспышке заболевания после "жаркого вторника" 7 апреля. Тогда петербуржцы забыв о режиме самоизоляции, вышли толпами на улицу, погреться на солнышке и насладиться температурой в 16 градусов тепла. Вероятно, именно это и послужило тому, что на сегодня в городе уже более 1,5 тысячи зараженных.

Отметим, что за последние сутки в городе обследовано на коронавирус 9413 человек.На карантине находится 3948 человек. Из них 55 - в обсерваторе, 790 - на самоизоляции, 3103 - контактные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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