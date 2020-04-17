2020-04-17T11:55:34+03:00
Общество

Порядка 19,5 тысяч тестов на коронавирус сделано в Ленинградской области с начала пандемии

Каждый день обследования проходят более 1,5 тысячи человек
Лилия КОЗЛОВА
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Порядка 19,5 тысяч тестов на коронавирус сделано в Ленинградской области с начала пандемии до 16 апреляПорядка 19,5 тысяч тестов на коронавирус сделано в Ленинградской области с начала пандемии до 16 апреляФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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С начала пандемии коронавируса и по 16 апреля 2020 года в Ленинградской области выполнено 19,4 тысячи тестов на наличие инфекции. Каждый день более 1,5 тысяч человек проходят обследование на выявление заболевания. Об этом в пятницу, 17 апреля, рассказала администрация региона.

- Сегодня в Ленинградской области 238 врачей работают с коронавирусными больными в специализированных стационарах, - отметили в администрации области.

Часть из них ведет усиленную работу в полевом госпитале, развернутом в Новосергиевке, где был обнаружен нелегальный хостел для мигрантов. В общежитии проживало около 500 человек, у 123 из них подтвердился диагноз. На 17 апреля новых зараженных в хостеле обнаружено не было.

Напомним, что за сутки число зараженных коронавирусом в Ленинградской области увеличилось на 24 человека. Всего с начала пандемии уже 354 заболевших. Из них девять человек выздоровели, смертельных случаев зарегистрировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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