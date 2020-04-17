2020-04-17T12:10:44+03:00
Общество

Александр Беглов призвал жителей Санкт-Петербурга встретить Пасху дома из-за коронавируса

Губернатор отметил, что посещение храмов может вызвать новую вспышку болезни [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Губернатор Петербурга попросил православных оставаться дома на ПасхуГубернатор Петербурга попросил православных оставаться дома на ПасхуФото: Олег ЗОЛОТО
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 17 апреля 2020 года, обратился к жителям города в преддверии одного из главных православных праздников – Пасхи. Градоначальник настоятельно призвал горожан оставаться в этот день дома и не пытаться посещать храмы и церкви.

- Скоро все православные жители нашего города встретят Пасху. В этом году православные встретят ее дома, в кругу семьи. Святейший Патриарх призвал воздержаться от посещения храмов, чтобы не омрачить Праздник вспышкой болезни, - отметил Беглов.

Губернатор напомнил, что торжество в честь Пасхи, которое пройдет в Казанском соборе, будет транслироваться телевидением. Также многие храмы и церкви будут вести онлайн трансляцию для того, чтобы верующие могли удаленно присутствовать на службе, не подвергая себя и других опасности.

- Наши героические медики делают все возможное, чтобы поставить на ноги каждого заболевшего, но самый важный вклад делает каждый из вас, оставаясь дома, - подчеркнул Беглов.

Александр Беглов попросил жителей Санкт-Петербурга на Пасху не посещать церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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