Александр Беглов призвал жителей Санкт-Петербурга встретить Пасху дома из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 17 апреля 2020 года, обратился к жителям города в преддверии одного из главных православных праздников – Пасхи. Градоначальник настоятельно призвал горожан оставаться в этот день дома и не пытаться посещать храмы и церкви.
- Скоро все православные жители нашего города встретят Пасху. В этом году православные встретят ее дома, в кругу семьи. Святейший Патриарх призвал воздержаться от посещения храмов, чтобы не омрачить Праздник вспышкой болезни, - отметил Беглов.
Губернатор напомнил, что торжество в честь Пасхи, которое пройдет в Казанском соборе, будет транслироваться телевидением. Также многие храмы и церкви будут вести онлайн трансляцию для того, чтобы верующие могли удаленно присутствовать на службе, не подвергая себя и других опасности.
- Наши героические медики делают все возможное, чтобы поставить на ноги каждого заболевшего, но самый важный вклад делает каждый из вас, оставаясь дома, - подчеркнул Беглов.
Александр Беглов попросил жителей Санкт-Петербурга на Пасху не посещать церкви.
ИСТОЧНИК KP.RU
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