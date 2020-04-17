Общественный транспорт отменил остановки вблизи храмов накануне Пасхи в Санкт-Петербурге

17 Апр 2020 2020-04-17T13:00:57+03:00

Вечером 18 апреля трамваи, троллейбусы и автобусы не будут останавливаться у Казанского собора и Александро-Невской лавры

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В Санкт-Петербурге вечером в субботу, 18 апреля, отменен ряд остановок автобусов, троллейбусов и трамваев. Так, с 22:00 до 23:00 наземный общественный транспорт не будет останавливаться вблизи Казанского собора и Александро-Невской лавры. Это сделано для того, чтобы избежать столпотворения верующих накануне Пасхи.

- Так, отменяются следующие остановки: у станций метро «Невский проспект» и «Гостиный двор», на Большой Конюшенной улице, Казанской площади, Гостиного двора, Итальянской улице, площади и улице Александра Невского, Херсонской улице, Исполкомской улице, а также на проспекте Обуховской обороны и Александро-Невской лавры, - говорится в сообщении «Горэлектротранс».

В воскресенье, 19 апреля, городской транспорт начнёт работу в соответствии с обычным режимом выходного дня.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам с просьбой не посещать церкви на Пасху и оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU