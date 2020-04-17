2020-04-17T12:47:40+03:00
Происшествия

Офицера ГИБДД поймали на взятке в 200 тысяч рублей своему коллеге

Страж порядка просил «закрывать глаза» на некоторые нарушения при проверке грузовиков
Петр КИБЕР
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Командира батальона ДПС поймали на даче взятки коллеге.Командира батальона ДПС поймали на даче взятки коллеге.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Следственный отдел петербургского управления Следкома России возбудил дело о даче взятки в отношении офицера полиции, который предлагал 200 тысяч рублей одному из своих подчиненных.

- Подозреваемый предложил взятку в сумме 200 тысяч рублей командиру одного из батальонов ГИБДД за непривлечение к ответственности фирмы, машины которой ездили без специального разрешения на перевозку крупногабаритных грузов, - сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По задумке злоумышленника, который сам возглавлял один из батальонов дорожно-патрульной службы, его коллега должен был дать команду своим подчиненным «закрывать глаза» на нарушение перевозчика. Потенциальный взяточник для вида согласился, но тут же пошел в Управление собственной безопасности ГУ МВД.

16 апреля на передаче взятки оперативники УСБ и задержали 38-летнего гаишника. С учетом того, что вину он полностью признал, до суда уже экс-полицейского оставили под домашним арестом.

По статье «Дача взятки в крупном размере» ему грозит как крупный штраф, так и лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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