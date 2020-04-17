2020-04-17T12:58:41+03:00
Происшествия

Петербуржец до полусмерти избил деревянным бруском друга

Пострадавшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяный петербуржец жестоко избил своего гостя деревянным брускомПьяный петербуржец жестоко избил своего гостя деревянным брускомФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Один житель Санкт-Петербурга оказался не самым гостеприимным хозяином. Вечером в среду, 15 апреля, из его квартиры в доме 35/1 по проспекту Энергетиков соседи услышали доносящиеся звуки скандала двух пьяных людей и вызвали полицию. Как оказалось, не зря. Мужчина жестоко избил своего гостя.

- Из квартиры был госпитализирован 34-летний мужчина с множественными разрывами брыжейки тонкой кишки, закрытым переломом костей носа, закрытой травмой живота. Его увезли в тяжелом состоянии в больницу, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что вечером 33-летний мужчина и его гость выпивали алкогольные напитки. Между ними внезапно возникла ссора, после чего хозяин избил руками своего товарища, а после нанес ему еще удары деревянным бруском.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Нерадивый хозяин задержан. Известно, что он три раза привлекался к уголовной ответственности, в том числе за покушение на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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