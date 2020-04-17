Поликлиники организовали дистанционное наблюдение за гражданами старше 65 лет в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге комитет по здравоохранению разработал порядок организации медицинского наблюдения на дому за пожилыми людьми старше 65 лет и инвалидами в условиях распространения коронавируса. Об этом стало известно в пятницу, 17 апреля.
- Большая часть медицинского наблюдения будет осуществляться дистанционным способом. Для этого в поликлиниках будет составлен план-график до 30 апреля 2020 года и далее на май до особого распоряжения, - рассказали в комитете.
Еженедельно уполномоченный работник будет обзванивать каждого пожилого человека старше 65 лет или получать информацию иным дистанционным способом, через СМС или мессенджеры, а также в очной форме, если гражданин вызвал врача на дом. Будет собираться информация о температуре тела, наличии жалоб, соблюдении самоизоляции, лекарственном обеспечении.
Отмечается, что сегодня в Петербурге проживают более 858 тысяч человек старше 65 лет. Многие из них инвалиды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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