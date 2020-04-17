Двух котов убили из арбалета в поселке под Санкт-Петербургом

17 Апр 2020 2020-04-17T14:00:06+03:00

Неизвестный устроил охоту на котов в поселке под Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

Еще у одного раненного животного достали из тела пули от пневматического пистолета [фото]

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Неизвестный человек устроил охоту на котов в поселке Кондакопшино в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В пятницу, 17 апреля 2020 года, жители поселка рассказали в социальных сетях о том, что кто-то застрелил двух хвостатых из арбалета. Еще у одного кота нашли раны от пневматического пистолета.

- На самоизоляции в поселке Кондакопшино, кому то стало скучно и он решил охотиться на котов. Кота Василия он застрелил из арбалета. Это уже как минимум второй кот, найденный мертвым со стрелой, - рассказали местные жители.

На счету "убийцы животных" как минимум два котаФото: СОЦСЕТИ

Убитые горем хозяева домашних любимцев обратились в полицию. Но, по их словам, правоохранители отказались принимать заявление, сказав, что «котиками они не занимаются».

- Убили нашего кота. Это наш кот был умный и добрый, ему всего три года было, - плача рассказала хозяйка Василия.

Сейчас местные жители бьют тревогу и не знаю, что делать с «охотником». Пользователи сетей посоветовали им продолжать обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU