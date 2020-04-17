Двух котов убили из арбалета в поселке под Санкт-Петербургом
Неизвестный человек устроил охоту на котов в поселке Кондакопшино в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В пятницу, 17 апреля 2020 года, жители поселка рассказали в социальных сетях о том, что кто-то застрелил двух хвостатых из арбалета. Еще у одного кота нашли раны от пневматического пистолета.
- На самоизоляции в поселке Кондакопшино, кому то стало скучно и он решил охотиться на котов. Кота Василия он застрелил из арбалета. Это уже как минимум второй кот, найденный мертвым со стрелой, - рассказали местные жители.
На счету "убийцы животных" как минимум два котаФото: СОЦСЕТИ
Убитые горем хозяева домашних любимцев обратились в полицию. Но, по их словам, правоохранители отказались принимать заявление, сказав, что «котиками они не занимаются».
- Убили нашего кота. Это наш кот был умный и добрый, ему всего три года было, - плача рассказала хозяйка Василия.
Сейчас местные жители бьют тревогу и не знаю, что делать с «охотником». Пользователи сетей посоветовали им продолжать обращаться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU