2020-04-17T14:15:25+03:00
Общество

28 миллионов яиц отправили из Ленобласти в Объединенные Арабские Эмираты

И это только за 2020 год
Петр КИБЕР
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28 миллионов яиц уехали из Ленобласти в ОАЭ.28 миллионов яиц уехали из Ленобласти в ОАЭ.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Удивительно, как мало простой человек знает об экспортной торговле и перемещении товаров с одного края планеты на другой. И нахождение на прилавках мяса из Аргентины или рыбы с Фарерских островов никого не удивляет, то факт, что Ленинградская область продает куриные яйца в Объединенные Арабские Эмираты, достоин восхищения.

- в 2020 году из Ленинградской области под контролем должностных лиц Россельхознадзора было экспортировано в Объединенные Арабские Эмираты более 28 млн штук куриного яйца, - сообщает пресс-служба регионального управления надзорного ведомства по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

О количестве Россельхознадзор знает все, так как именно на него возложен контроль не только за поступлением импортных продуктов, но и отправке товаров на экспорт.

Что касается импорта, то он тоже идет активно. И если Ленобласть отправляет яйца на далекий ближний Восток, то в Россию яйца идут из Белоруссии. Так, за 2020 год инспекторами было проконтролирован ввоз 67 миллионов яиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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