2020-04-17T14:18:52+03:00
Общество

Дефицит бюджета Санкт-Петербурга из-за коронавируса может превысить 100 миллиардов рублей

Эксперт рассказал, какие потери понесет город за время режима самоизоляции
Лилия КОЗЛОВА
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Дефицит бюджета Петербурга может превысить 100 миллиардов рублейДефицит бюджета Петербурга может превысить 100 миллиардов рублейФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Объем расходов бюджета Санкт-Петербурга на поддержку граждан и бизнеса, а также меры по борьбе с коронавирусом, может измеряться десятками миллиардов рублей. Такое мнение высказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев в пятницу, 17 апреля 2020 года.

- К уже предложенным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства на 4,5 миллиарда рублей добавляются ряд дополнительных расходов, связанных с поддержкой медработников. Кроме того, почти каждый день можно слышать о том, что очередные представители бизнеса обращаются к властям с просьбой о выделении финансовой помощи или преференций для бесперебойной работы предприятий того или иного сектора экономики, - отметил эксперт.

Голубев считает, что большая часть расходов, направленных на борьбу с последствиями коронавируса, еще впереди и, вероятнее всего, придется на период после спада пандемии, поскольку ряду компаний, в числе которых государственные и муниципальные унитарные предприятия, предстоит компенсировать понесенные убытки за период карантина.

Доходы в текущем году явно окажутся существенно ниже предполагаемого объема, а дефицит городского бюджета, по оценке Артема Голубева, может существенно превысить 100 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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