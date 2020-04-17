Во всех социальных учреждениях Ленобласти введен карантин

17 Апр 2020 2020-04-17T14:46:54+03:00

В больницах, детдомах, интернатах и домах престарелых в Ленобласти введен карантин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Во всех социальных учреждения Ленинградской области начал действовать карантинный режим. Распоряжение об этом подписал глава региона Александр Дрозденко. Речь идет о местах, где предусмотрено постоянное проживание или нахождение людей.

- Независимо детский дом, дом-интернат для престарелых граждан или больничное учреждение. Директора всех социальных учреждений должны издать соответствующие приказы, - заявил на видео, опубликованном на страницах в «Инстаграме» и «ВКонтакте» губернатор Ленобласти.

Это означает, что попасть туда людям с улицы будет нельзя. Также (кроме больниц) прекратят прием новых постояльцев и воспитанников.

Тем же документом главам муниципальных районов рекомендовано организовать рейды по соблюдению режима самоизоляции на вверенной им территории. Как пояснил Александр Дрозденко, выйти на улицу с семьей можно, побегать одному – да, а вот массово играть в футбол или на детской площадке – нет.

Одновременно в 13 населенных пунктах Ленинградской области введен усиленный режим ограничений. В списке оказались Выборг, Всеволожск, Тосно, Тихвин, Гатчина, Пикалево, Перово, Гончарово, Первомайское, Рощино Выборгского района, Кудрово, Мурино и Новосергиевка Всеволожского района.

Здесь на въездах поставят наряды ГИБДД и будут выборочно проверять документы. Усилят и проверки предпринимателей, а также простых жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU