Прогноз погоды на выходные 18-19 апреля 2020 в Санкт-Петербурге: синоптики обещают снег и сильный ветер

17 Апр 2020 2020-04-17T14:47:26+03:00

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Снег и сильный ветер – такой прогноз погоды на выходные 18-19 апреля 2020 в Санкт-Петербурге обещают синоптики. Подобная непогода ожидается и в Ленинградской области. Ночью температура будет опускаться ниже нуля градусов, а днем держаться на уровне 6-7 градусов тепла.

- В субботу, 18 апреля, в Санкт-Петербурге ночью будет небольшой снег, днем осадки продолжится, но из-за повышения температуры стоит ожидать снег с дождем, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха днем в субботу – плюс 4-6 градусов, в ночь на воскресенье, 19 апреля, похолодает до минус 1 градуса. В праздничный день – на Пасху – в Петербурге ожидается плюс 5-7 градусов тепла и снова мокрый снег. Ночью и утром на дорогах образуется гололед.

Также синоптики предупредили об усилении ветра в Петербургу и Ленобласти в субботу, 18 апреля. Ожидается до 7-12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU