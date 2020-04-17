Прогноз погоды на выходные 18-19 апреля 2020 в Санкт-Петербурге: синоптики обещают снег и сильный ветер
Снег и сильный ветер – такой прогноз погоды на выходные 18-19 апреля 2020 в Санкт-Петербурге обещают синоптики. Подобная непогода ожидается и в Ленинградской области. Ночью температура будет опускаться ниже нуля градусов, а днем держаться на уровне 6-7 градусов тепла.
- В субботу, 18 апреля, в Санкт-Петербурге ночью будет небольшой снег, днем осадки продолжится, но из-за повышения температуры стоит ожидать снег с дождем, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Температура воздуха днем в субботу – плюс 4-6 градусов, в ночь на воскресенье, 19 апреля, похолодает до минус 1 градуса. В праздничный день – на Пасху – в Петербурге ожидается плюс 5-7 градусов тепла и снова мокрый снег. Ночью и утром на дорогах образуется гололед.
Также синоптики предупредили об усилении ветра в Петербургу и Ленобласти в субботу, 18 апреля. Ожидается до 7-12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU