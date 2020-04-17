2020-04-17T15:33:08+03:00
Общество

Академик РАН стал советником губернатора Санкт-Петербурга на общественных началах

Эдуард Айламазян займется вопросами акушерства, гинекологии и перинаталогии
Лилия КОЗЛОВА
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Академик РАН Айламазян Эдуард Карпович стал советником губернатора Санкт-Петербурга / Фото: сайт РАНАкадемик РАН Айламазян Эдуард Карпович стал советником губернатора Санкт-Петербурга / Фото: сайт РАН
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Губернатор Санкт-Петербурга подписал распоряжение о назначении академика РАН Эдуарда Айламазяна своим советником на общественных началах. Об этом в пятницу, 17 апреля 2020 года, сообщил Смольный. В первую очередь, в условиях пандемии, академик займется вопросами работы родильных домов.

- Эдуард Айламазян будет заниматься вопросами акушерства, гинекологии и перинаталогии. Ближайшая задача академика на новом посту – организация работы родильных домов города в условиях эпидситуации, - подчеркнули в администрации Санкт-Петербурга.

На данный момент новый советник уже приступил к инспекции родильных домов. Напомним, что сегодня после карантина открылся роддом № 16, который был закрыт из-за беременной женщины с коронавирусом. Также из-за эпидемии был остановлен прием пациенток в роддоме № 17. Там проводится тестирование как будущих мам, так и сотрудников.

80-летний Эдуард Айламазян ученый-медик, специалист в области акушерства и гинекологии. С 1988 по 2018 годы он возглавлял Институт акушерства и гинекологии имени Отта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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