С 20 апреля в Петербурге будет вновь усилено автобусное движение

17 Апр 2020 2020-04-17T15:48:18+03:00

С понедельника на линию выйдут еще 44 автобуса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

Режим самоизоляции, установленный властями Петербурга ради нераспространения коронавируса, судя по всему не слишком влияет на горожан. С каждым днем индекс самоизоляции, который измеряет Яндекс, снижается, а число пассажиров в транспорте растет. Из-за этого в очередной раз увеличивается число автобусов на маршрутах.

- По итогам мониторинга пассажиропотока, движение автобусного транспорта будет усилено в разных районах Петербурга. На маршруты №№ 3, 107, 171, 180, 181 выйдут, в общей сложности, 44 дополнительных автобуса, - сообщает Пассажиравтотранс.

Напомним, что далеко не первое усиление, которое приходится проводить перевозчикам. При этом они сами напоминают горожанам о соблюдении режима самоизоляции.

А петербургское управление Роспотребнадзора предупреждает, что отсутствие самодисциплины – одна из основных причин резкого роста числа заболевших коронавирусом. Напомним, что если накануне было 154 случая, то 17 апреля зафиксированы уже 424 человека с инфекцией COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU