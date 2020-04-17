2020-04-17T15:48:18+03:00
Общество

С 20 апреля в Петербурге будет вновь усилено автобусное движение

На маршруты выйдут дополнительные 44 пассажирские машины
Петр КИБЕР
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С понедельника на линию выйдут еще 44 автобуса.С понедельника на линию выйдут еще 44 автобуса.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Режим самоизоляции, установленный властями Петербурга ради нераспространения коронавируса, судя по всему не слишком влияет на горожан. С каждым днем индекс самоизоляции, который измеряет Яндекс, снижается, а число пассажиров в транспорте растет. Из-за этого в очередной раз увеличивается число автобусов на маршрутах.

- По итогам мониторинга пассажиропотока, движение автобусного транспорта будет усилено в разных районах Петербурга. На маршруты №№ 3, 107, 171, 180, 181 выйдут, в общей сложности, 44 дополнительных автобуса, - сообщает Пассажиравтотранс.

Напомним, что далеко не первое усиление, которое приходится проводить перевозчикам. При этом они сами напоминают горожанам о соблюдении режима самоизоляции.

А петербургское управление Роспотребнадзора предупреждает, что отсутствие самодисциплины – одна из основных причин резкого роста числа заболевших коронавирусом. Напомним, что если накануне было 154 случая, то 17 апреля зафиксированы уже 424 человека с инфекцией COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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