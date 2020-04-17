Суд отменил наказание волонтеру, которая прошлась по детской площадке в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге суд прекратил производство по административному делу о нарушении правил самоизоляции в отношении волонтера. Об этом сообщила пресс-служба судов города 17 апреля 2020 года. Ранее на петербурженку был составлен протокол за то, что она прошла через Александровский сад.
- Гражданка пояснила, что она является волонтером и 11 апреля после выполнения заявки по доставке продуктов питания она шла домой, ее путь пролегал через детскую площадку, расположенную в Александровском саду. По пути она также встретила своего знакомого, с которым они вместе продолжили путь. Цели находится непосредственно на детской площадке и кататься на качелях у нее не было, Александровский сад в целом не огорожен, в нем находились также другие люди, - рассказали в пресс-службе.
У суда имелись основания для признания, совершенного волонтером административного правонарушения малозначительным. Однако само по себе оно не содержит угрозы личности, обществу или государству, существенный вред не причинен. Дело было остановлено, а девушке объявили устное замечание.
ИСТОЧНИК KP.RU
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