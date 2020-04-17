В Карелии три недели искали пропавшую семью с детьми, а все они сидели дома на самоизоляциии никому не открывали
«Пример по самоизоляции» всем россиянам подала обычная семья из столицы Карелии Петрозаводска. Еще в конце марта, до введения карантинных мер, родители с двумя детьми исчезли из поля зрения соседей и знакомых. Те обеспокоились пропажей и сообщили в полицию. А позднее и Следственный комитет начал свою проверку. Но все оказалось просто и банально – семья сидела дома и никому не открывала дверь.
- 15 апреля 2020 года следователями СК и сотрудниками полиции проведен осмотр квартиры безвестно отсутствующих, в ходе которого несовершеннолетние и их родители установлены. Взрослые и дети находились дома в режиме самоизоляции и ни с кем не общались, в том числе по телефонам и социальным сетям, двери никому не открывали, - сообщает пресс-служба управления Следкома по Республике Карелия.
И хоть вскрывать дверь в квартиру пришлось при помощи полиции, следователи отмечают, что никакого криминала в деле нет. Проверку они, конечно, завершат, но если права детей нарушены не были, то и дела возбуждать не за что.
Известно, что в числе добровольных отшельников, сидевших взаперти с 24 марта, были мама с папой и двое сыновей 4 и 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU