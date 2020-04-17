В Карелии три недели искали пропавшую семью с детьми, а все они сидели дома на самоизоляциии никому не открывали

17 Апр 2020 2020-04-17T16:02:09+03:00

Карельская семья заперлась на три недели в квартире и никому не отвечала. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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«Пример по самоизоляции» всем россиянам подала обычная семья из столицы Карелии Петрозаводска. Еще в конце марта, до введения карантинных мер, родители с двумя детьми исчезли из поля зрения соседей и знакомых. Те обеспокоились пропажей и сообщили в полицию. А позднее и Следственный комитет начал свою проверку. Но все оказалось просто и банально – семья сидела дома и никому не открывала дверь.

- 15 апреля 2020 года следователями СК и сотрудниками полиции проведен осмотр квартиры безвестно отсутствующих, в ходе которого несовершеннолетние и их родители установлены. Взрослые и дети находились дома в режиме самоизоляции и ни с кем не общались, в том числе по телефонам и социальным сетям, двери никому не открывали, - сообщает пресс-служба управления Следкома по Республике Карелия.

И хоть вскрывать дверь в квартиру пришлось при помощи полиции, следователи отмечают, что никакого криминала в деле нет. Проверку они, конечно, завершат, но если права детей нарушены не были, то и дела возбуждать не за что.

Известно, что в числе добровольных отшельников, сидевших взаперти с 24 марта, были мама с папой и двое сыновей 4 и 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU