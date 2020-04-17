2020-04-17T16:15:18+03:00
Общество

На трассе М-10 ограничат движение автомобилей в Тосненском районе

С 20 по 27 апреля в сторону Москвы будет открыта только одна полоса дороги
Лилия КОЗЛОВА
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На трассе "Россия" ограничат движение автомобилей в Тосненском районеНа трассе "Россия" ограничат движение автомобилей в Тосненском районеФото: Олег ЗОЛОТО
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На федеральной трассе М-10, также известной, как «Россия», в Тосненском районе ограничат пропускную способность. С 20 по 27 апреля 2020 года на дороге по направлению из Санкт-Петербурга в Москву будет доступна только одна полоса движения.

- В связи с производством работ по устройству подходов к деформационным швам на путепроводе через железную дорогу Тосно-Новолисино на трассе М-10 в период с 20 до 27 апреля 2020 года будет поочередно перекрываться одна полоса движения в направлении Москвы, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

При этом движение в сторону Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам.

На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении с установленным по оси бетонным ограждением «Нью-Джерси». Устройство дорожного покрытия в пришовной зоне двух деформационных швов будет выполнено с использованием эластомерных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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