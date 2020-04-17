2020-04-17T16:20:19+03:00
Общество

Губернатор Ленобласти объяснил, что можно делать при карантине, а что нельзя

Семье – да, футболу - нет
Петр КИБЕР
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Выгуливать собак при карантине никто не запрещает.Выгуливать собак при карантине никто не запрещает.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о новых мерах, которые введены в регионе с вечера четверга, а также еще раз «на пальцах» объяснил, что жителям можно делать в режиме карантина, а что – нет.

- Главное – не находиться вне дома без дела. Понятно, что надо сходить в магазин, аптеку, погулять с детьми. Коту-то надо выгулять собаку, сходить к родным, которые живут поблизости – все это можно, - заявил глава региона в эфире телеканала Лен24. – Если одна семья гуляет с ребенком во дворе и они держатся за руки, то никакого нарушения здесь нет.

Также Александр Дрозденко отметил, что никто не запрещает бегать или заниматься на спортплощадке, но в одиночку. Если дружинники или представители власти заметят компанию, играющую в футбол, то возникнут естественные претензии.

Глава региона уверен, что самое важное – держать дистанцию и соблюдать правила Роспотребнадзора.

Напомним, что на утро 17 апреля в Ленобласти зациксировано24 новых заболевших коронавирусом, а общее число инфицированных достигло 354 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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