Губернатор Ленобласти объяснил, что можно делать при карантине, а что нельзя
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о новых мерах, которые введены в регионе с вечера четверга, а также еще раз «на пальцах» объяснил, что жителям можно делать в режиме карантина, а что – нет.
- Главное – не находиться вне дома без дела. Понятно, что надо сходить в магазин, аптеку, погулять с детьми. Коту-то надо выгулять собаку, сходить к родным, которые живут поблизости – все это можно, - заявил глава региона в эфире телеканала Лен24. – Если одна семья гуляет с ребенком во дворе и они держатся за руки, то никакого нарушения здесь нет.
Также Александр Дрозденко отметил, что никто не запрещает бегать или заниматься на спортплощадке, но в одиночку. Если дружинники или представители власти заметят компанию, играющую в футбол, то возникнут естественные претензии.
Глава региона уверен, что самое важное – держать дистанцию и соблюдать правила Роспотребнадзора.
Напомним, что на утро 17 апреля в Ленобласти зациксировано24 новых заболевших коронавирусом, а общее число инфицированных достигло 354 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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