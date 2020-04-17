2020-04-17T16:41:59+03:00
Общество

Ограничение въезда в Карелию из-за коронавируса введут с 22 апреля 2020 года

Попасть на территорию республики можно будет только через контрольно-пропускные пункты
Лилия КОЗЛОВА
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Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля из-за коронавирусаВъезд в Карелию ограничат с 22 апреля из-за коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО
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Карелия ограничила въезд на свою территорию в связи с эпидемией коронавируса. С полуночи 22 апреля 2020 года и до отмены режима повышенной готовности попасть в Республику из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет возможно только через контрольно-пропускные пункты. Соответствующий указ подписал губернатор Артур Парфенчиков.

- Контроль за въездом на территорию Карелии будут осуществлять органы внутренних дел и нацгвардия. Петрозаводскому линейному отделу МВД на транспорте предложено контролировать въезд граждан в республику железнодорожным транспортом, - отметил Парфенчиков.

Так, на личном автомобиле или автобусе попасть в Карелию можно будет через пять КПП: на автомобильной дороге А-121 «Сортавала», на 270-м километре трассы Р-21 «Кола», на пункте трассы А-215 у подъезда к Петрозаводску, на трассе А-119 и автомобильной дороге Долматово – НяндомаКаргопольПудож. На иных автодорогах, по которым можно обойти указанные КПП, будут приняты меры по прекращению движения.

Все въезжающие в Карелию будут предупреждены об административной и уголовной ответственности за неисполнение правил режима самоизоляции. Также прибывшие граждане будут обязаны заполнить анкету с указанием паспортных и контактных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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