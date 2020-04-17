Роспотребнадзор объяснил, почему в Петербурге запретили каршеринг
Петербургское управление Роспотребнадзора ответило на самый животрепещущий вопрос последних дней: почему запретили каршеринг? Многие горожане недоумевали, ведь если с общественным транспортом все понятно, то тут человек ехал сам по себе. Кого он мог заразить коронавирусом? Но все оказалось просто.
- Почему каршеринг закрыли? Потому что вы не знаете, что до вас в нем ехал. По статистике одной машиной в день пользуются от четырех до шести клиентов в день, - пояснила «КП-Петербург» пресс-секретарь петербургского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина.
Другими словами, если в прокатной машине ехал зараженный человек, то своими бактериями он легко может поделиться со следующими пассажирами авто.
Такси при этом запрещать не стали. Но компании обязали проводить дезинфекцию машин, а сами водители должны быть в защитных масках. Да и пассажирам их тоже необходимо надевать.
А вот если семья едет в своем личном автомобиле, то там лучше обойтись без масок. Также как и на улице – дышите свежем воздухом. А вот в общественных местах средства защиты обязательны.
Напомним, что 17 апреля зафиксирован резкий рост заболеваемости в Петербурге. После 154 человек накануне, сегодня выявлены 424 носителя коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU