2020-04-17T16:59:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор объяснил, почему в Петербурге запретили каршеринг

С 14 по 30 апреля работать популярный сервис не будет
Петр КИБЕР
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Машины каршеринга вынуждены простаивать без дела под окнами петербуржцев. Фото: vk.com/spb_todayМашины каршеринга вынуждены простаивать без дела под окнами петербуржцев. Фото: vk.com/spb_today
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Петербургское управление Роспотребнадзора ответило на самый животрепещущий вопрос последних дней: почему запретили каршеринг? Многие горожане недоумевали, ведь если с общественным транспортом все понятно, то тут человек ехал сам по себе. Кого он мог заразить коронавирусом? Но все оказалось просто.

- Почему каршеринг закрыли? Потому что вы не знаете, что до вас в нем ехал. По статистике одной машиной в день пользуются от четырех до шести клиентов в день, - пояснила «КП-Петербург» пресс-секретарь петербургского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина.

Другими словами, если в прокатной машине ехал зараженный человек, то своими бактериями он легко может поделиться со следующими пассажирами авто.

Такси при этом запрещать не стали. Но компании обязали проводить дезинфекцию машин, а сами водители должны быть в защитных масках. Да и пассажирам их тоже необходимо надевать.

А вот если семья едет в своем личном автомобиле, то там лучше обойтись без масок. Также как и на улице – дышите свежем воздухом. А вот в общественных местах средства защиты обязательны.

Напомним, что 17 апреля зафиксирован резкий рост заболеваемости в Петербурге. После 154 человек накануне, сегодня выявлены 424 носителя коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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