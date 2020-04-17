Грифонов на Банковском мосту одели в медицинские маски

17 Апр 2020 2020-04-17T17:19:22+03:00

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Знаменитые грифоны с Банковского моста оделись в маски. Точнее, индивидуальную защиту на них надели сотрудники Комитета по охране памятников (КГИОП). Акция, символизирующая хрупкость жизни и всего окружающего мира, приурочена ко Дню охраны памятников, который отмечают в мире 18 апреля.

- Тема этого года «Совместные культуры, совместное наследие, совместная ответственность» в нынешних условиях особенно актуальна. Эти слова наполнены смыслом, который мы пару месяцев назад представить не могли. Надев на грифонов защитные маски, мы хотим обратить внимание на хрупкость человеческой жизни и материальной культуры, – заявил председатель КГИОП Сергей Макаров. - Друзья, время непростое. Берегите себя и своих близких.

Глава комитета отметил, что сейчас, когда по всему миру закрыты музеи, сложно наслаждаться искусством и наслаждаться красотой города, к которой все привыкли.

Мероприятия, которые проводятся 18 апреля по всему миру, направлены на то, чтобы привлечь внимание общества к проблемам сохранения всемирного наследия.

В КГИОП призывают петербуржцев беречь родной город, а также заверяют, что ни один грифон при надевании маски не пострадал. И просят горожан самостоятельно такое не повторять.

ИСТОЧНИК KP.RU