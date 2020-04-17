2020-04-17T17:44:27+03:00
Происшествия

В Петербурге угнали автомобиль, заказав эвакуатор через интернет

На штрафстоянках машину обнаружить не удалось
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге преступники угнали Mini Cooper, заказав услуги эвакуатора через интернетВ Петербурге преступники угнали Mini Cooper, заказав услуги эвакуатора через интернетФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге смышленые воры угнали автомобиль Mini Cooper, воспользовавшись услугами эвакуатора, который заказали через интернет. Вечером в понедельник, 13 апреля, в полицию обратился местный житель, который сообщил о том, что у него пропала машина, припаркованная на Гражданском проспекте.

- По словам заявителя, пропажу он обнаружил за два дня до обращения в дежурную часть. Красный Mini Cooper был не на ходу и стоял у одного из домов на Гражданском проспекте. На штрафстоянках машину обнаружить не удалось, - пишут «Невские новости».

По факту угона было возбуждено уголовное дело. На следующий день, 14 апреля, полиция добросила 34-летнего водителя эвакуатора. Тот рассказал, что в фирму, где он работает, поступил заказ – мужчина рассказал, что потерял ключи от машины и попросил отвезти иномарку к его дому на улице Поклонногорской. Заказ был выполнен, мужчина расплатился за услуги, больше его не видели.

Сейчас ведется проверка по данному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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