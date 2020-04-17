В Петербурге угнали автомобиль, заказав эвакуатор через интернет

17 Апр 2020 2020-04-17T17:44:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге смышленые воры угнали автомобиль Mini Cooper, воспользовавшись услугами эвакуатора, который заказали через интернет. Вечером в понедельник, 13 апреля, в полицию обратился местный житель, который сообщил о том, что у него пропала машина, припаркованная на Гражданском проспекте.

- По словам заявителя, пропажу он обнаружил за два дня до обращения в дежурную часть. Красный Mini Cooper был не на ходу и стоял у одного из домов на Гражданском проспекте. На штрафстоянках машину обнаружить не удалось, - пишут «Невские новости».

По факту угона было возбуждено уголовное дело. На следующий день, 14 апреля, полиция добросила 34-летнего водителя эвакуатора. Тот рассказал, что в фирму, где он работает, поступил заказ – мужчина рассказал, что потерял ключи от машины и попросил отвезти иномарку к его дому на улице Поклонногорской. Заказ был выполнен, мужчина расплатился за услуги, больше его не видели.

Сейчас ведется проверка по данному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU